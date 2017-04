Sindicato se pronuncia sobre redução no preço de gás pela Petrobras

O Sindigás foi informado hoje por suas associadas de que a Petrobras vai reduzir em média 4%, a partir de sábado, o preço do Gás LP destinado às embalagens acima de 13 quilos, chamado gás industrial. A medida da Petrobras mostra uma disposição positiva de encerrar os preços artificializados, ainda praticados pela Petrobras, no setor de GLP. Como o anúncio foi de uma redução média ainda não se pode afirmar o impacto em cada polo de suprimento. O reflexo sobre o preço para o consumidor, portanto, pode ser maior ou menor que 4%.

A queda de preços anunciada ainda mantém o preço praticado pela Petrobras, para as Distribuidoras, para esta parcela do GLP acima do preço para o comercializado em embalagens de até 13 kg. Esperamos que, em breve, essa distância seja reduzida.

O Sindigás aguarda novos movimentos de preços do produto, pois, no mercado internacional, o GLP vem registrando quedas acentuadas que ainda irão refletir-se no mercado interno.

Recentemente, em dezembro de 2016, a Petrobras aumentou em média 12,3% o preço do gás industrial. Para o GLP envasado em embalagens até 13kg, a última movimentação de preços foi em março deste ano, com aumento médio de 9,8%.

Os preços ao consumidor final têm diversos componentes e as variações serão reflexo do conjunto destes componentes e, adicionalmente, do mercado competitivo de GLP.

Veja Também

Comentários