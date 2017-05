Sindicato Rural orienta sobre acesso de menores à 53ª Expoagro

A 53ª Expoagro começa na próxima semana e o Sindicato Rural de Dourados esclarece sobre as regras para entrada de menores no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho durante os 10 dias de Feira. A Expoagro acontecerá de 12 a 21 de maio e além da programação técnica, leilões e área de exposição, inclui também agenda de shows musicais e as já tradicionais Casa da Agronomia e Casa da Veterinária, além do camarote fusion, onde há liberação de bebidas alcoólicas. A exemplo do ano passado, a entrada de menores de 18 anos nestes espaços será proibida.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damália, crianças de até 11 anos de idade só poderão entrar acompanhadas pelos pais ou responsável legal. Já quem tem de 12 a 15 anos deve estar com os pais, tutor ou outra pessoa maior de idade e que tenha autorização por escrito dos pais, com firma reconhecida.

Adolescentes de 16 e 17 anos terão entrada permitida. O presidente lembra que a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é proibida, assim como o acesso ao camarote fusion e ao setor com venda de bebidas. "Na última edição, no ano passado, funcionou muito bem a separação das áreas. Esse ano a gente quer repetir a experiência. Inclusive a adoção dessa medida virou exemplo para outras feiras em outras localidades", destaca Lúcio Damália.

Ele lembra que todas as pessoas que irão visitar, expor ou trabalhar na Feira deverão portar documento oficial com foto. No caso de menores de 12 anos que não tenham documento de identidade, deverá ser apresentada a certidão de nascimento.

A entrada na 53ª Expoagro é gratuita todos os dias até as 18h. Apenas nos dias de show, a cobrança será feita a partir deste horário. Nos outros dias, a entrada é franca.

