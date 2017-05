Sindicato rural de Dourados realiza workshop sobre prática da avicultura

Foi realizado no Sindicato Rural de Dourados - cidade localizada a 233 km de Campo Grande - um workshop sobre avicultura, promovido pela Avigrande (Associação dos Avicultores da Grande Dourados) e que contou com apoio do Sistema Famasul e da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

Realizado no auditório do Grupo Plantio na Palha, no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, sexta-feira (5), o evento durou o dia todo e contou com palestras de técnicos da CNA e do Cepea (Centro de Estudos em Economia Avançada), da USP (Universidade de São Paulo), sediado em Piracicaba (SP).

Técnicos do Cepea apresentaram um estudo detalhado sobre os custos dos avicultores, levando em conta todas as despesas para criação de frangos e os valores pagos pelas indústrias aos integrados.

Ademar Meyer, da Avigrande, afirmou que apesar de Mato Grosso do Sul ser um dos principais do ranking nacional de exportação de frango, a atual situação dos produtores é preocupante, por causa da defasagem entre os altos custos de produção e os valores pagos pela indústria.

Avicultores de Dourados e de pelo menos dez municípios da região, além de técnicos da Famasul e de empresas, participaram do evento. A Avigrande tem pelo menos 150 avicultores filiados.

Lei da Integração – Além dos estudos sobre os custos de produção, o workshop contou com palestra e mesa redonda com o assessor técnico da CNA, Victor Miguel Ayres, que veio a Dourados para falar aos avicultores da região sobre a Lei da Integração (13.288/2016).

Em vigor desde maio do ano passado, a lei regula os contratos de integração, obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre produtores integrados e integradoras (indústrias).

A lei se aplica a todos os produtores e agroindústrias que possuem atividades agropecuárias regidas pelo sistema de integração, por exemplo, a cadeia de avicultura e suinocultura.

