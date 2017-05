Sindicato Rural de Corumbá realiza leilão no dia 2 de junho

Com 800 animais já confirmados e uma previsão de 1.500 inscritos, acontece no tatersal do Parque de Exposição Belmiro Maciel de Barros, no dia 2 de junho, às 20h, mais um leilão de gado de corte (macho e fêmea nelore e cruzamento industrial) para recria e engorda, promovido pelo Sindicato Rural de Corumbá.



Em parceria com a Leiloboi, a entidade ruralista dos pantaneiros busca arrecadar recursos para aplicar no novo curral do parque de exposição, com a instalação de piletas (reservatórios de água) e parte de encanamento, informou o presidente Luciano Aguilar Leite. “Estamos buscando melhorar cada vez as nossas instalações”, disse ele.



O número de reses já confirmado virá da região do Paiaguás e o Sindicato Rural convida os associados e não associados a participarem do evento, que está sendo aguardado com expectativa pelo mercado. “A vacinação está se encerrado e o momento de venda é agora”, lembrou Luciano Leite, estimando uma excelente comercialização.





Mais uma vez, a Leiloboi disponibilizará sua propriedade rural, próxima a área urbana de Corumbá, para descanso dos animais oriundos do Paiaguás e outras subregiões do Pantanal, que são transportados pelo Rio Paraguai por lanchas boieiras. O leilão terá transmissão ao vivo pela AgroBrasilTV e com lances também pela internet.

