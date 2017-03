Sindicato rebate prefeitura e diz que prateleiras de remédios nos postos continuam vazias

Após a Prefeitura de Campo Grande e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) divulgarem a informação da regularização de 75% do estoque de medicamentos nos postos de saúde da Capital, o Sinmed MS (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (21) uma nota de repúdio, rebatendo as informações.

“O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul repudia e lamenta as ilusórias notícias que vêm sendo divulgadas a respeito da situação da saúde pública em Campo Grande. Em recente publicação, a Secretaria de Saúde afirmou que 75% do estoque de medicamentos foi regularizado, porém a realidade é outra, as prateleiras continuam vazias e os principais remédios em falta”, diz trecho da Nota.

A nota diz ainda que a informação das escalas médicas divulgadas pela Sesau não condizem com a realidade e que “os números não coincidem com o déficit de mais de 500 médicos, o que impossibilita o atendimento nas unidades”.

"Não tem o número de médicos suficientes. A pediatria, por exemplo, recebia um adicional durante a tarde. Foi retirado o adicional. Por isso, não tem pediatra durante a tarde", pontua o presidente do sindicato.

O Sinmed MS diz ainda que os gestores da saúde pública ignoram a dedicação dos médicos e não oferecem condições adequadas de trabalho e alega baixa remuneração (R$ 2.516,72).

“A população tem o direito de saber que os médicos cumprem sua obrigação, mas infelizmente a falta de medicamentos, infraestrutura nos hospitais e postos de saúde, bem como a falta de uma boa gestão, impedem a obtenção de melhores resultados”, conclui a nota divulgada pelo sindicato dos médicos.

