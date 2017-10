Sindicato fecha agência do Banco do Brasil por falta de condições de trabalho

A agência do Banco do Brasil fica na Avenida Afonso Pena esquina com a Rua 13 de maio - Divulgação

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região fechou a agência do Banco do Brasil, que fica na Avenida Afonso Pena esquina com a Rua 13 de maio, na manhã desta sexta-feira (27). Na agência, os atendimentos internos estão interrompidos durante todo o dia de hoje, apenas os caixas eletrônicos estarão à disposição da população.

A medida foi tomada devido a falta de condições de trabalho, uma vez que a unidade está operando sem ar condicionado. Os dirigentes sindicais já vinham cobrando uma solução e a promessa do banco era de que a situação se resolveria até o final desta semana, o que não ocorreu.

No local, funciona a principal agência do Banco do Brasil de Campo Grande, que abriga inclusive a superintendência regional, e por onde passam centenas de pessoas diariamente.

Para o sindicato, a demora em providenciar a refrigeração adequada do prédio mostra o descaso da instituição financeira com seus clientes e trabalhadores, que são submetidos a temperaturas elevadas, caracterizando condições insalubres.

“É uma agência de mais de sete andares e que, neste momento de calor, o ar condicionado está deixando a desejar por três dias consecutivos. A ideia do sindicato é denunciar essa situação a toda sociedade. A agência vai ficar fechada até que o ar condicionado volte a funcionar”, ressaltou o secretário de Assuntos Jurídicos do SEEB-CG e funcionário do Banco do Brasil, Orlando de Almeida Filho.

Enquanto a manutenção da agência e o investimento no ambiente de trabalho são deixados de lado, o Banco do Brasil registrou lucro de R$ 5,2 bilhões no primeiro semestre deste ano. Em comparação com o mesmo período de 2016, houve um crescimento de 67,3%.