Sindicato bloqueia BR-163 para protestar contra demissões

O SINTICOP-MS (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS) fez hoje pela manhã (24), um protesto no pedágio da BR-163 no município de Jaraguari, a 40 quilômetros de Campo Grande.

A manifestação reuniu cerca de 50 pessoas e foi contra a demissão de 2 mil trabalhadores depois que a CCR MSVia paralisou as obras de duplicação da BR. “Neste momento são dois traumas para o trabalhador: perder o emprego e correr o risco de não receber as verbas rescisórias. É que muitas empresas terceirizadas pela CCR tem histórico de dar calote no trabalhador. Caso isto aconteça novamente vamos cobrar da CCR MSVia”, explicou Walter Vieira dos Santos, presidente do SINTICOP.

O protesto foi no sistema “pare e siga”. A cada 10 minutos os sindicalistas bloqueavam a rodovia e por outros 10 minutos liberavam. A polícia rodoviária acompanhou a manifestação pacífica.

Durante o bloqueio, os motoristas foram alertados sobre o que está acontecendo. “A BR da morte tem que ser duplicada e também não aceitamos que cobrem pedágio com as obras paradas”, afirmou Walter.

O arquiteto Josué Videira que passava pela rodovia apoiou a manifestação. “Os sindicalistas tem toda razão porque além das demissões a CCR ainda prejudicou todos que transitam pelos quase 850 quilômetros da BR, já que só 16% da rodovia foram duplicados até agora”, disse Josué.

O protesto teve o apoio de outros sindicalistas. De acordo com eles, durante esta semana, as mobilizações poderão ocorrer em outros pedágios da rodovia.

Veja Também

Comentários