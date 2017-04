Sindicalistas ocupam sede do Ministério do Trabalho e Emprego, em Campo Grande

A sede da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (SRT-MS) foi ocupada na manhã desta terça-feira (18), por sindicalistas, que protestam contra a reforma da Previdência. Os manifestantes impedem a entrada de pessoas que buscam atendimento no Ministério do Trabalho e Emprego, em Campo Grande.

Participam do protesto representantes da Central Única do Trabalho (CUT), Força Sindical, Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).

“O ministro do trabalho e o delegado regional do trabalho têm se manifestado nos eventos e nas redes sociais favorável à reforma, que é prejudicial aos trabalhadores. Nós estamos dispostos a dormir aqui, a gente quer que esse projeto saia de pauta. Não é o momento de mexer com votação trabalhista” afirma Elvio Vargas coordenador do Comitê Estadual Contra às Reformas.

O superintende substituto da Superintendência Regional do Trabalho, Edimar Maciel disse que conversou com os manifestantes e está à disposição para fazer uma reunião com os lideres do movimento.

“Eles chegaram aqui por volta das 7h e não avisaram nada, depois começaram a impedir a entrada das pessoas. São pessoas que tem horário agendado para atendimento, não podem ser barradas, isso é contra a nossa democracia. Eu pedi que eles formem uma comissão, estou aguardando a quase meia hora pra que a gente possa conversar e resolver essa situação” explica Maciel.

