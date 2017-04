Sindicalistas desocupam prédio da Superintendência do Trabalho

Terminou às 8h (de MS) desta quarta-feira (19) a ocupação por parte de sindicalistas do prédio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul (SRTE/MS), em Campo Grande. O movimento havia começado na terça-feira (18), como forma de protesto aos projetos de reforma trabalhista e previdência que estão em análise no Congresso Nacional.

Segundo a SRTE/MS, todos os setores já estão funcionando normalmente desde o fim da mobilização. A superintendência informa ainda que deve ser feito um mutirão para atender as cerca de 300 pessoas que deixaram de ter suas demandas recebidas pelo órgão ontem.

A ocupação foi feita por cerca de 150 pessoas, representando entidades como a Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Central Sindical e Popular Conlutas e Intersindical, além de sindicatos e federações de todo o estado. Cerca de 70 manifestantes dormiram no local.

Segundo um dos líderes da manifestação, Webergton Sudário, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Mato Grosso do Sul (Fetricom), os sindicalistas decidiram encerrar a manifestação porque consideraram uma grande vitória o fato da Câmara dos Deputados ter rejeitado nesta terça-feira o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto de reforma trabalhista.

“Vamos nos reunir e avaliar quais serão os passos que daremos a seguir, mas temos uma reunião marcada ainda nesta quarta à tarde com o superintendente regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul,Vladimir Benedito Struck, para apresentar nossas reivindicações”, aponta Sudário.

