Sinal digital chega a 95% dos domicílios na região metropolitana de São Paulo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou hoje (18) que cerca de 95% dos domicílios da região metropolitana de São Paulo já recebem o sinal digital de televisão. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Ibope, entre os dias 31 de março e 10 de abril, após o desligamento do sinal analógico, ocorrido no dia 29 de março.

O Ibope fez 1.072 entrevistas em São Paulo e 1.652 nos 38 municípios vizinhos. O percentual mínimo para atingir as condições de desligamento era de 90% dos domicílios atendidos, considerando uma margem de erro de três pontos percentuais.

Próxima etapa

O sinal analógico já foi desligado em Rio Verde (GO) e em Brasília. Para o dia 31 de maio está marcado o desligamento do sinal analógico em Goiânia (GO) e em mais 28 municípios goianos.

Cerca de 280 mil kits estão sendo distribuídos para famílias inscritas em programas sociais do governo. O kit é composto por uma antena, um conversor do sinal analógico para o sistema digital e um controle remoto.

Além de Goiânia, o sinal analógico será desligado nos seguintes municípios: Abadia de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

