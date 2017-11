Sinal analógico é desligado em Belo Horizonte e mais 38 cidades mineiras

televisão - Arquivo/Valter Campanato

O sinal analógico de televisão começou a ser desligado hoje (8) em Belo Horizonte e em mais 38 cidades de Minas Gerais. De acordo com o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), responsável pela implantação da TV digital no Brasil, o processo de desligamento nesses municípios será finalizado em 22 de novembro.

Pesquisa do início deste mês apontava que 89,25% dos domicílios dos 39 municípios mineiros incluídos na etapa de desligamento do sinal analógico já estão preparados para receber o sinal digital. O percentual é um pouco abaixo dos 90% definidos por portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) para que as transmissões analógicas sejam encerradas.

De acordo com o ministério, cerca de 5,5 milhões de pessoas migrarão do sinal analógico para o digital nas 39 cidades mineiras. Além da capital Belo Horizonte, também terão o sinal de TV analógico desligado os municípios de Araçaí, Baldim, Betim, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Funilândia, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Itaúna, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, Sarzedo, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

Ao todo, segundo o MCTIC, foram distribuídos nas 39 cidades de Minas 352 mil kits de conversores digitais para as famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal.

Conforme dados do Gired, até 22 de novembro, a implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital vai abranger 193 municípios e beneficiar mais de 60 milhões de pessoas. Desde o início do processo, o sinal analógico já foi desligado em Rio Verde (GO); Brasília e 9 cidades do entorno do Distrito Federal; São Paulo e 38 cidades do estado; Goiânia e mais 28 municípios de Goiás; Recife e outras 13 cidades de Pernambuco; Salvador e mais 19 cidades da Bahia; Fortaleza e outras 14 cidades do Ceará; Vitória e mais seis cidades do Espírito Santo.

Pelo cronograma, em 29 de novembro será a vez de Campinas (SP) e mais 84 cidades próximas; Franca (SP) e outros 24 municípios da região; Ribeirão Preto (SP) e mais 19 cidades; Santos (SP) e outras oito cidades; e mais 19 cidades do Vale do Paraíba, também no estado de São Paulo.