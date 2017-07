Sinal analógico de TV será desligado amanhã no Recife e municípios vizinhos

O sinal de TV analógica no Recife será realizado amanhã (26). A medida ocorrerá ainda em mais 14 municípios da região metropolitana da capital de Pernambuco e atingirá um total de 1.268.877 domicílios.

Com o desligamento, a programação das emissoras de TV aberta na região de Recife ficará disponível somente no formato digital. As emissoras deverão apresentar na tela, durante 30 dias, informação ao telespectador sobre o fim das transmissões analógicas.

O desligamento do sinal no Recife foi confirmado pelo Gired (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) após uma pesquisa do Ibope Inteligência verificar que 92% dos domicílios da região já contavam com sinal digital.

Para o desligamento do sinal analógico, é necessário que o percentual mínimo de 90% de domicílios com sinal digital, considerando uma margem de erro de três pontos percentuais para cima ou para baixo.

Kits

Para as famílias cadastradas em programas sociais do governo federal, estão sendo distribuídos kits gratuitos de TV digital (conversor e controle remoto). A distribuição para os beneficiários continuará ocorrendo após o desligamento do sinal na região metropolitana do Recife. Para receber os equipamentos, basta a população acessar o site www.sejadigital.com.br.

Cronograma

O desligamento do sinal analógico está marcado para 27 de setembro em Fortaleza, Salvador, Juazeiro do Norte (CE) e Sobral (CE). A previsão de desligamento do sistema no Rio de Janeiro e em Vitória é 25 de outubro. Em Belo Horizonte e região metropolitana, deverá ser feito em 8 de novembro. E, no interior de São Paulo - Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e a região do Vale do Paraíba - deverá ocorrer em 29 de novembro.

