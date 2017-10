Sinal analógico de televisão é desligado em Vitória

O sinal analógico de televisão será desligado à meia-noite de hoje (25) em Vitória e em outros seis municípios do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, o período de desligamento será iniciado hoje e se estenderá até o dia 22 de novembro. Quem não tiver adaptado seu aparelho ficará sem sinal de TV aberta nas localidades atingidas.

A portaria de desligamento do sinal analógico de TV em Vitória, Rio de Janeiro e nos municípios vizinhos foi assinada hoje pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.

A última pesquisa realizada nos 19 municípios do estado do Rio de Janeiro revelou que o índice de domicílios preparados para receber o sinal digital de TV na região é de 87%. Para ocorrer o desligamento, o percentual mínimo exigido é de 90%, conforme portaria do ministério. Em Vitória foi atingido o índice de 90% de domicílios com o sinal digital.

Além de Vitória, o desligamento vai ocorrer nos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha. No Rio de Janeiro, além da capital, o desligamento vai atingir as cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.

Cronograma

O sinal analógico já foi desligado em Rio Verde (GO); Brasília e nove cidades do entorno do Distrito Federal; São Paulo e 38 cidades do estado; Goiânia e mais 28 municípios de Goiás; Recife e outras 13 cidades de Pernambuco; Salvador e mais 19 cidades da Bahia; Fortaleza e outras 14 cidades do Ceará.

Pelo cronograma, no dia 8 de novembro o sinal analógico será desligado em Belo Horizonte e mais 38 cidades da região metropolitana. Em 29 de novembro, será a vez de Campinas (SP) e mais 84 cidades próximas; Franca (SP) e outros 24 municípios da região; Ribeirão Preto (SP) e mais 19 cidades; Santos e outras oito cidades (SP); e mais 19 cidades do Vale do Paraíba, também no estado de São Paulo.

Os beneficiários de programas sociais do governo, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida ou Tarifa Social de Energia Elétrica podem receber de graça o kit da TV digital, composto por conversor, controle remoto e antena. A retirada dos equipamentos deve ser agendada pelo número 147, telefone da Central de Atendimento da Seja Digital, ou pelo Portal Seja Digital.