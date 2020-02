Simuladores de embriaguez e circuito de bike serão destaques em evento que reúne veículos modificados e antigos

O evento trará carros antigos originais, novos originais de produção limitada - Foto: Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estará presente na 1ª edição do DDR Tour 2020. O evento acontece no dia 02 de fevereiro, no Parque das Nações Indígenas, com a exposição de cerca de 300 veículos modificados de diferentes estilos e modelos.

A diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, explica que o setor de educação, em parceria com o setor de fiscalização do órgão, realizarão um trabalho intenso sobre conscientização no trânsito. “Levaremos os simuladores de impacto e embriaguez, com o intuito de ressaltar na prática a importância de beber e não dirigir”, assinala.

Além dos simuladores, a equipe realizará atividades infantis e dicas de trânsito a respeito dos equipamentos obrigatórios, utilizando um circuito de bicicleta. “O circuito é voltado para crianças de 6 a 12 anos, com o objetivo de orientar o comportamento seguro dos ciclistas”, comenta Elijane.

O chefe da Fiscalização do Departamento, Otilio Ruben Ajala, disse que a equipe estará no local explicando sobre alteração de características de veículos. “Também iremos demonstrar o uso correto do etilômetro e as penalidades aplicadas para os que são flagrados dirigindo sob efeito da bebida alcoólica”, afirmou.

Conforme o organizador do evento, Elvis Rangel, esta é a primeira vez que a cidade receberá um evento que reúne todas as categorias de veículos customizados e antigos. “A expectativa é muito boa, tendo em vista que é a primeira vez que se tem um evento desse tipo no Parque das Nações Indígenas e na Capital”, comenta.

Elvis destaca que a participação do Detran/MS é muito importante para dar suporte aos expositores sobre alteração de características de veículos. “A ideia é que todos saiam de lá sabendo o que é certo ou errado em seus veículos e possam se regularizar”, conclui.

O evento trará carros antigos originais, novos originais de produção limitada, OEM+, preparado, rebaixado, pista, arrancada e tuning. Já estão confirmados expositores de diversas regiões do país, como Minas Gerais e interior dos estados de Goiás e São Paulo.

A visitação aos carros será aberta ao público, com entrada gratuita. O show do Hungria Hip Hop, no entanto, será pago e começará a partir das 16h30, com a abertura dos portões para a apresentação.

Outras informações estão disponíveis no site.