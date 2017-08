Simulado online e aberto ao público aborda questões relacionadas às terras indígenas

Com a finalidade de preparar os estudantes para os vestibulares, o Anglo realiza um simulado online, gratuito e aberto ao público sobre as terras indígenas do Brasil, que pode ser acessado através do link. Este é o quarto teste temático realizado pelo curso pré-vestibular em 2017 – o primeiro tratou sobre a febre amarela, o segundo sobre a Reforma da Previdência e o terceiro sobre a crise política.

O simulado tem como proposta dar luz a questões indígenas da atualidade. Recentemente, a presidência da república assinou um parecer determinando que a demarcação de novas terras indígenas terá como parâmetro áreas ocupadas até a data da promulgação da Constituição de 1988. A medida tem alimentado inúmeras polêmicas que poderão estar presentes nos vestibulares e no ENEM em 2017.

“Em meio às discussões envolvendo as cotas nas Universidades brasileiras, os exames de ingresso às universidades, sintonizados com o tema, têm ampliado o número de perguntas envolvendo a trajetória da cultura indígena e suas relações com o território nacional”, afirma Renan Garcia Miranda, supervisor de conteúdo do Anglo.

São seis questões no total. Após terminar a prova, o estudante pode acessar o gabarito, que inclui comentários a respeito da resolução das questões. Assim, o aluno pode compreender a ideia por trás de cada alternativa.

Simulados anteriores

A ideia dos simulados online vem sendo amadurecida desde o ano passado pelo Anglo Vestibulares. Segundo Renan, as metodologias utilizadas nos testes realizados na internet têm características diferentes. “Começamos a disponibilizar provas de 20 a 30 questões. No entanto, fomos percebendo que testes muito grandes não funcionavam no digital, e que seria mais eficiente tratar de situações temáticas”, explica.

Surpreso com o grande alcance, o professor acredita que a ideia está sendo de grande ajuda. “No ano passado, realizamos o primeiro simulado específico com o tema “Olimpíadas no Brasil”. Mais de 30 mil pessoas se inscreveram”.

Os exames anteriores sobre a febre amarela e sobre a Reforma da Previdência já foram realizados por mais de mil e quinhentos alunos desde o lançamento e, de acordo com Renan, a ideia é continuar com o modelo.

O simulado ficará disponível durante um mês. Os estudantes podem acessá-lo através do link, e também na página do Anglo Vestibulares, no Facebook.

Veja Também

Comentários