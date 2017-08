Simpósio promove discussões sobre valorização e integração do meio ambiente e cultura regional

Nesta sexta-feira (18), a partir das 7h30, será realizado o I Simpósio: Campo Grande – Meio Ambiente e Cultura – Saberes, Sabores e Sons – Trajetórias do Pantanal para a Capital, no Centro de Educação Ambiental do Imbirussu. A intenção é levar para a comunidade local, estudantes, acadêmicos do curso de Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Nutrição e integrantes do Clube de Mães da região do Imbirussu a valorização da cultura regional integrando-a a questões ambientais e valorizando os sabores regionais.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) com o apoio da Frente Parlamentar Ambientalista de Mato Grosso do Sul e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac MS).

Estratégias

A partir das discussões do Simpósio, a pretensão é fortalecer as estratégias de formação em inovação e sustentabilidade nas comunidades de Campo Grande. Outro importante propósito do evento é integrar as ações do poder executivo municipal com as ações do legislativo municipal, realizando desta forma uma interação pró-desenvolvimento local.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, destaca a relevância para a interação da comunidade com o poder público com temas voltados para a sustentabilidade. “A interação entre sustentabilidade ambiental e sustentabilidade cultural irá contribuir para ações e propostas para o desenvolvimento local”, observa José Marcos.

Na opinião da secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun este encontro é importante para abrir a discussão aos moradores quanto ao conhecimento sobre os sabores locais aliados ao que está presente na música popular regional. “Diante disso poderemos fomentar e valorizar a cultura local, além de estimular a geração de renda por meio da economia criativa”, sinalizou.

Serviço:

Sexta-feira – 18 de agosto

I Simpósio: Campo Grande – Meio Ambiente e Cultura – Saberes, Sabores e Sons – Trajetórias do Pantanal para a Capital

Horário: a partir das 7h30

Local: Centro de Educação Ambiental do Imbirussu – (CEA Imbirussu)

