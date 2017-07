Palestra hoje na OAB discute hoje os desafios da atividade especial

Palestra terá início às 17h45 no auditório da OAB / Divulgação

O Professor de Direito Previdenciário da OAB/SP e Escola Superior de Advocacia (ESA/SP), Rodrigo Moreira Sodero Victorio, estará nesta sexta-feira (21) na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), para o XXVIII Simpósio Brasileiro de Direito Previdenciário.

O Advogado, que também é Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais e Especialista em Direito do Trabalho, fará a palestra “Desafios para a comprovação da atividade especial”, no dia 21, às 17h45 no auditório da OAB/MS.

Sobre o evento

O XXVIII Simpósio Brasileiro de Direito Previdenciário é destinado a advogados, juízes, procuradores, defensores públicos, professores, acadêmicos, servidores públicos, entre outros.

O evento vai debater temas atuais e controvertidos sobre Direito Previdenciário, contando com a participação de palestrantes de notório conhecimento da matéria.

