Simpósio de Direito do Trabalho lota auditório e plenário da OAB/MS

O Simpósio de Direito do Trabalho, promovido pela Comissão de Advogados Trabalhistas (CAT) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), lotou o auditório e plenário da instituição nessa segunda-feira (11). Foram três painéis proferidos por palestrantes de renome na área.

Durante solenidade de abertura, o Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, cumprimentou a mesa diretora, agradeceu apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e parabenizou a Comissão destacando o compromisso dos organizadores, “compromisso com o direito, com o direito das pessoas”.

Segundo ele, a “casa lotada” explica a importância do Direito Trabalhista na sociedade, ramo fundamental para a preservação dos direitos do trabalhador.

“Somos nós advogados que fazemos a diferença. Os advogados que transformam e criam o Direito. A advocacia que tem nos dado tanto orgulho por defender este Estado Democrático de Direito que é o Brasil hoje, e graças a Ordem dos Advogados do Brasil que ainda conseguimos ter esperança, nas atitudes dos nossos dirigentes”, enfatizou, citando o Presidente do Conselho Federal, Claudio Lamachia, que estará em Campo Grande nesta quinta e sexta-feira para o Colégio de Presidentes.

“A Reforma Trabalhista foi uma reforma feita às pressas, sem discussão popular, o que traz dúvidas a população. Esse simpósio tem essa intenção, de discutir sobre o assunto”, salientou o Presidente da CAT, Rogério Spotti, que destacou apoio da Advogada Katia Paiva, idealizadora do evento, e desejou a todos “uma noite de trabalho e aprendizados superiores a nossas expectativas”.

“O estudo do Direito é o único meio pelo qual a gente pode, efetivamente, firmar o nosso posicionamento perante o Poder Judiciário. Por isso, a Escola Superior de Advocacia está de portas abertas a advocacia para que possamos fomentar questionamentos e discussões e aprimorar o trabalho de todos nós”, frisou durante abertura o Diretor da ESA/MS, Ricardo Pereira.

O Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (AMATRA) - 24º Região, Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, participou da solenidade de abertura, assim como os Conselheiros da OAB/MS, André Fredo, Ricardo Edgar da Silva, e a Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas (AAT), Rafaela Kasai.

O Conselheiro André Fredo e a Presidente da AAT, Rafaela Kasai, iniciaram o primeiro painel mediando a palestra “Reforma trabalhista e aspectos da flexibilização da jornada de trabalho”, do Procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), Paulo Douglas de Almeida Moraes.

O segundo painel foi conduzido pelo Desembargador Federal do Trabalho André Luis Moraes de Oliveira, com o tema “A Reforma trabalhista e suas implicações na uniformização da jurisprudência”.

O terceiro e último painel do evento sob condução do Doutor e Mestre em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC/SP, Leone Pereira, tratou da Reforma Trabalhista.

O evento, realizado pela OAB/MS, teve apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT), Ministério Público do Trabalho (MPT), Serviço de entrega de despachos de publicações (Sedep), Damásio Educacional, Amatra e Office Formmato.

Veja Também

Comentários