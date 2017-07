Simpósio Brasileiro de Direito Previdenciário começa hoje em Campo Grande

O XXVIII Simpósio Brasileiro de Direito, realizado pela Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), junto com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), começa nesta sexta-feira (21).

A abertura será feita pelo Secretário-geral da OAB/MS, Marco Aurélio Rocha, que profere a Palestra “O processo administrativo como instrumento de efetivação de direitos – um olhar sobre os benefícios de proteção à família”. Confira abaixo toda a programação do evento.

O objetivo do evento é debater temas atuais e controvertidos sobre Direito Previdenciário, contando com a participação de palestrantes de notório conhecimento da matéria.

O evento será no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.

