Simone Tebet recebe Medalha do Mérito Advocatício pela OAB

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) foi homenageada pela OAB com a Medalha do Mérito Advocatício a ela entregue pelo presidente da OAB-MS Mansour Karmouche e pelo presidente nacional da Ordem, Claudio Lamachia, durante a abertura do Colégio de Presidentes da Ordem na noite anterior em Campo Grande, por seu empenho como relatora no Senado do projeto que altera o Estatuto da Advocacia para criminalizar a prática da violação de direitos e prerrogativas dos advogados.

Mansour Karmouche, Simone Tebet, Claudio Lamachia e o conselheiro federal da OAB-MS Ary Raghiant Neto

"Um projeto que é um sonho de mais de 80 anos de nossa categoria de garantir não apenas direitos e prerrogativas aos advogados porque isto já consta no Estatuto da Advocacia, mas do que adiantavam essas previsões legais se elas eram violadas todos os dias por esse país afora por autoridades públicas das menores às maiores", disse Simone.

A senadora, que é advogada, lembrou, entretanto, que embora aprovado no Senado, o projeto precisa passar pela aprovação da Câmara dos Deputados e, portanto, a classe tem uma "nova luta" pela frente. Na ocasião, também foi homenageado o ex-governador Wilson Barbosa Martins, primeiro presidente da OAB-MS, que completou 100 anos em junho.





