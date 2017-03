Simone Tebet entrega Diploma Bertha Luz Ã  professora Raimunda Luzia de Brito de MS

O Senado comemorou o Dia Internacional da Mulher com a entrega do 16° Prêmio Bertha Lutz, na última quarta-feira (8). A Sessão Solene do Congresso Nacional foi aberta pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira, e continuou a ser presidida pela senadora Simone Tebet (PMDB-MS). Simone foi a presidente do Conselho do Diploma Bertha Lutz nos dois últimos anos. O Conselho é formado por um senador de cada partido e é o responsável pela escolha das agraciadas.

Em seu discurso, a senadora Simone Tebet (PMDB-MS) elogiou a agraciada de Mato Grosso do Sul. "Raimunda é o exemplo da mulher sul-mato-grossense, ela é advogada, mestre em assistência social, é doutora em educação, todos os programas de políticas públicas que envolvem as minorias, lá está Raimunda de Brito. Por isso que em uma enquete realizada no Estado perguntando qual é a cara que representa a mulher negra de Mato Grosso do Sul, o nome de Raimunda foi eleito quase que por unanimidade, tanto é que tem o Coletivo em MS que leva o nome dela em função disso", disse Simone Tebet ao homenagear Raimunda de Brito durante a Sessão Solene.

Raimunda Luzia de Brito dedicou a vida à defesa dos direitos dos negros, e das mulheres negras. Atualmente ela é Conselheira Estadual dos Direitos Humanos. Já foi Coordenadora Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial de MS e presidiu, por 5 mandatos, do Coletivo de Mulheres Negras de MS "Raimunda Luzia de Brito". Defensora da educação como a melhor maneira de se superar o preconceito, Raimunda ministrou mais de três mil palestras em escolas, ONGs e centros comunitários nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

Cinco mulheres que contribuem para a defesa dos direitos femininos e das questões de gênero no país foram agraciadas com o Diploma Bertha Lutz. Além de Raimunda Luzia de Brito, receberam a honraria: Denice Santiago Santos do Rosário, major da Polícia Militar da Bahia, comandante da Ronda Maria da Penha — dedicada à prevenção da violência contra a mulher; Diza Gonzaga, que após a morte do filho criou a Fundação Thiago Moraes Gonzaga, para promover ações de prevenção à violência no trânsito; Isabel Cristina de Azevedo Heyvaert, embaixadora do Brasil na República da Sérvia; e a jornalista e escritora Tati Bernardi.

Dia Internacional da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a senadora Simone Tebet citou mulheres que contribuíram para a luta pelos direitos femininos. "Em pleno século XXI ainda lutamos pela relação mais igualitária entre homens e mulheres no mercado de trabalho, pela maior participação da mulher na política e pelo fim da violência doméstica e familiar. O Congresso Nacional tem procurado fazer a sua parte. Sou presidente da CMCVM. Em dois anos, muitos avançamos, mas muito ainda há por fazer", disse lamentando que o Brasil é o quinto País que mais mata mulheres, dentre 83 Nações, segundo a ONU.

Veja Também

Comentários