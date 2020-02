Simone Tebet destinou mais de R$ 13 milhões para saúde de MS em 2019

Simone Tebet garantiu mais de R$ 13 milhões para a saúde dos municípios - Foto: Divulgação/Assessoria

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, conseguiu garantir mais de R$ 13 milhões para a saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul. O montante é referente aos recursos de emendas individuais ao orçamento da União e aos recursos extraorçamentários, angariados junto ao Ministério da Saúde, em 2019.



A maior parte deste valor já está disponível no cofre das prefeituras. Em relação às emendas individuais, foram agraciados com R$ 7,4 milhões os municípios de Amambai, Aral Moreira, Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jaraguari, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Tacuru e Três Lagoas. Deste montante, apenas R$ 1,8 milhão está pendente de liberação. Mas o recurso deve ser pago nos próximos meses, pois já está empenhado. Estes recursos são destinados à saúde básica, especializada, média e de alta complexidade para aquisição de equipamentos, veículos, reformas e custeio.



Em Campo Grande, por exemplo, os montantes foram destinados à Santa Casa e ao Hospital do Câncer. Em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora receberá R$ 1 milhão em 2020 para a aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade especializada em serviços de saúde.



Em recursos extraorçamentários foram mais de R$ 5,6 milhões que já entraram nos cofres públicos dos municípios de Amambai, Aparecida do Taboado, Caarapó, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Glória de Dourados, Ladário, Maracaju, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Rochedo. Os recursos foram destinados ao custeio. Amambai recebeu R$ 164,7 mil para a aquisição de veículos para a unidade básica de saúde. Para Tacuru ainda serão liberados (já foram empenhados) R$ 250 mil também para a aquisição de veículos.