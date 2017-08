Simone Tebet defende mais recursos para municípios em evento com ministro da Educação

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) defendeu uma reformulação no Pacto Federativo para que os municípios tenham mais recursos disponíveis para investir em ações necessárias à população, especialmente para a educação.

A senadora acompanhou a visita do Ministro da Educação, Mendonça Filho, a Campo Grande e a Dourados.

No evento “FNDE em Ação”, ocorrido na sede da Assomasul, na manhã desta segunda-feira (21), Simone reforçou, a uma plateia de prefeitos e secretários municipais, o compromisso de se empenhar no Senado para que a educação seja pauta prioritária no País. Ela defendeu a remodelação do pacto federativo. “Não é mais possível que 90% dos serviços públicos brasileiros estejam na mão dos municípios e apenas 18% dos recursos cheguem aos prefeitos para fazer a gestão. Essa conta não vai fechar nunca”, disse.

Simone ainda disse que estará no Congresso disposta a discutir projetos que redistribuam a carga tributária, reforçando que é contra o aumento de impostos.

O projeto “FNDE em Ação” é uma iniciativa que leva aos estados e municípios brasileiros assistência técnica por meio de palestras e capacitações sobre os programas do FNDE, além de atendimento técnico qualificado com soluções para diversas pendências educacionais.

50 milhões para Hospital universitário de Dourados

O Ministro da Educação, Mendonça Filho, prometeu a liberação de R$ 50 milhões para a Unidade da Mulher e da Criança, a ser construída no Hospital Universitário de Dourados. Serão oferecidos atendimento nas áreas de ginecologia, obstetrícia, pediatria e neonatologia.

Ensino Médio

Durante a visita ao Mato Grosso do Sul, o ministro Mendonça Filho disse que a entregar a Base Nacional Curricular vai ocorrer em 2018. A reforma do ensino médio tem de ser implantada até início do ano letivo de 2019. Ele também acompanhou a criação do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande.

