Sidrolândia tem recebido ações do Governo para o desenvolvimento do município

Primeiro no Estado no número de assentamento, o município de Sidrolândia tem recebido importantes investimentos do Governo do Estado, especialmente na recuperação de vias.

Importante para auxiliar no escoamento da produção, a obra de asfalto na primeira etapa da MS-258, no trecho conhecido como Capão Seco, irá reduzir em até 100 quilômetros o caminho até os centros de beneficiamento, integrando a rodovia a um corredor formado pelas BR-060, BR-163, MS-455, MS-162 e MS-466, que levam a Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Rio Brilhante, Maracaju e Nova Alvorada do Sul, conforme explicou o Secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli.

Também foram feitos investimentos para controle de erosão, drenagem e pavimentação na MS-162, de acesso ao Quebra Côco.

Com verbas estaduais oriundas do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), está em execução a obra de implantação de acesso ao Núcleo Industrial.

Com uma população de 54575 pessoas, segundo dados do IBGE, o município tem recebido também recursos para infraestrutura, como a pavimentação urbana e saneamento.

O governo também foi parceiro com a restauração de pontos críticos nas rodovias do município e na manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)