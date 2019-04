Sidrolândia recebe nova rede de distribuição de água

Município está recebendo também 86km de rede coletora de esgoto e 4.558 novas ligações domiciliares

Campo Grande (MS) – A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está com concluindo mais uma obra de melhoria do sistema de abastecimento de água em Sidrolândia. Com recurso próprio e federal (por meio da Funasa), está sendo feita uma nova rede de distribuição de água, com extensão de 8,5km.

O supervisor local da Sanesul, Bernadirno Lugo, explica que com essa obra melhora em muito o fornecimento de água, além de evitar as perdas. A nova rede foi implantada no centro da cidade e no Bairro São Bento.

“Essa rede substituiu a rede antiga que acabava se rompendo e gerando desabastecimento de água na localidade. A nova rede possui uma vida útil maior, garante maior confiabilidade no fornecimento de água, além de ser mais fácil para fazer manutenção”, disse.

Vistoria em obra da Sanesul

O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, fez recentemente visita técnica nas obras de saneamento básico em execução no município e ressaltou a importância dos investimentos nessa área.

Além das obras para melhorar o sistema de distribuição de água tratada, atualmente também está sendo feita a implantação de 86 km de rede coletora de esgoto, 4.558 novas ligações domiciliares de esgoto, entre outras melhorias, o que ultrapassa um investimento de mais de R$15 milhões em recursos próprios.

“É ganho de saúde para a população e isso vai ao encontro da missão da Sanesul, que é gerir serviços de qualidade, contribuindo para a saúde pública e o desenvolvimento social e econômico do município”, disse o diretor-presidente.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).