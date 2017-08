Sicredi União MS/TO completa 29 anos em agosto

No dia 26 de agosto, a cooperativa completa 29 anos de atuação, uma história de sucesso, repleta de trabalho, conquistas e empenho dos associados, colaboradores e dirigentes.

Tudo começou com a vontade de 45 servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que após dois anos de estudo e discussões constituíam a CRED-UFMS, o primeiro nome da cooperativa.

O Banco Central do Brasil, através da Autorização de Funcionamento em 1989, credenciou a CRED-UFMS a iniciar sua Operacionalização e, em junho daquele ano, foram liberados os primeiros empréstimos a seus cooperados.

“Nossa história é longa e pude acompanhar desde o início, não foi fácil, mas todos os associados que estão desde os primeiros passos têm orgulho da cooperativa que criamos, a mais antiga do Estado no ramo crédito e que hoje é uma referência no País”, conta com emoção Celso Régis, presidente. Ele também ressaltou a importância da parceria entre a cooperativa e a comunidade, que ambas cresceram juntas, numa relação próxima e humana e que terão um futuro próspero juntas.

Somente em 1998 muda-se o nome e logomarca da Cooperativa, que passa a integrar o Sistema de Crédito Cooperativo, o SICREDI. A mudança para SICREDI-UFMS é antes de tudo um marco no processo de busca constante de excelência e eficiência.

Em 2015 sendo de livre adesão, a Cooperativa realiza uma ousada parceria estratégica com a Sicredi União Cerrado/TO e passa a atuar nos estados do Tocantins e Oeste da Bahia. E partir de então adota o nome usado hoje, Sicredi União MS/TO.

A associada fundadora, Maura Faustino Borges Santos, hoje aposentada e servidora pública federal na época, tem a conta 01 da cooperativa e conta com orgulho como tudo começou. “Na época tínhamos muita dificuldade com alta inflação e queríamos constituir uma cooperativa de consumo, mas com o projeto de viabilidade de econômica, do qual participei, vimos que não era o mais indicado e sim uma cooperativa de crédito. E assim, com 45 pessoas começamos e hoje sou testemunha que realmente quem coopera cresce e tenho muito orgulho de fazer parte dessa cooperativa de sucesso que vem expandindo e já atua em outros estados”, conta Maura.

Hoje, a Sicredi União MS/TO atua em 11 municípios, com a totalidade de 38 mil associados e 16 agências.

