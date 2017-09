Sicredi libera maior volume de financiamentos do Pronaf

Pelo quarto ano consecutivo, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,5 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – foi reconhecido como o agente financeiro com o maior volume de operações de investimento contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), desta vez no Ano Agrícola 2016/2017. A homenagem foi concedida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o Fórum de Produtos Automáticos, realizado em agosto.

No período, o Sicredi liberou 12.497 operações, totalizando mais de R$ 672 milhões. Em relação ao Ano Agrícola 2015/2016 – quando havia liberado 11.099 operações, somando R$ 567 milhões –, houve um crescimento de 18,5% no valor disponibilizado.

“Nós acreditamos no agronegócio brasileiro, um dos setores que mais contribui para o PIB nacional. Por meio das cooperativas filiadas ao Sicredi, atuamos fortemente junto aos associados produtores rurais, liberando recursos de crédito rural e direcionados que viabilizam o seu negócio e beneficiam a comunidade, tendo em vista o desenvolvimento local e regional propiciado pelo cooperativismo de crédito”, destaca Antonio Sidinei Senger, superintendente de Crédito Rural do Banco Cooperativo Sicredi.

Para o ano Plano Safra 2017/2018, o Sicredi estima disponibilizar aproximadamente R$ 13,2 bilhões para as operações de custeio, comercialização e investimento, e R$ 1,7 bilhão em operações de investimento com recursos do BNDES, projetando atingir mais de 195 mil operações de crédito rural.

Sobre o Sicredi

