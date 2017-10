Sicredi é uma das ‘150 Melhores Empresas Para Trabalhar’ pelo 7º ano consecutivo

Atuante em 21 estados brasileiros, o Sicredi obteve o primeiro lugar na estreante categoria Cooperativas de Crédito - Divulgação

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sicredi está entre as “150 Melhores Empresas Para Trabalhar”. Elaborado pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o guia avalia o ambiente de trabalho e as melhores práticas de gestão de pessoas em empresas divididas em 24 setores da economia. O evento de divulgação do anuário aconteceu na noite do dia 17 de outubro, em São Paulo.

Atuante em 21 estados brasileiros, o Sicredi obteve o primeiro lugar na estreante categoria Cooperativas de Crédito, evidenciando o envolvimento dos seus mais de 3,6 milhões de associados e 22 mil colaboradores, em um segmento no qual as pessoas são o que há de mais valioso.

No Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), o Sicredi alcançou 81,9 pontos. Já a nota do colaborador, que aponta o Índice de Qualidade no Ambiente do Trabalho (IQAT), foi de 91,4. No quesito Employer Branding, a instituição financeira cooperativa atingiu 97,4 pontos e em Sustentabilidade e Diversidade, 96,7 pontos.

No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), o Sicredi se destacou no quesito Processos e Organização, com 94,2 pontos.

A Sicredi Pantanal MS, que atua nas cidades de Maracaju, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Aquidauana e Miranda, tem motivo duplo para comemorar. Neste mês de outubro, além de figurar entre as melhores empresas para se trabalhar, a cooperativa alcançou o primeiro lugar entre as cooperativas que atuam nos Estados de MS/GO/TO e DF e é a o 6ª melhor do Brasil no índice de satisfação do associado. “Isso significa que, além de buscar oferecer o melhor aos nossos colaboradores, também estamos entregando cada vez melhor aos nossos associados. Temos muito orgulho em fazer parte deste momento tão importante da nossa Cooperativa”, comemorou o presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa.

Neste ano, o ranking chegou à 21ª edição e contou com a inscrição de 433 empresas. O resultado do anuário está disponível no link https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-150-melhores-empresas-para-trabalhar-de-2017/ e na edição da Você S/A deste mês, com informações complementares sobre as eleitas e detalhes do levantamento.