Sicredi e Sebrae realizam rodada de negócios na Capital

Na dinâmica da rodada os empresários podem apresentar seus negócios durante 20 minutos e conhecer possíveis fornecedores - Foto: Divulgação

Acontece na próxima semana, 24 de julho, em Campo Grande a 2° Rodada de Negócios do Cooperativismo, evento organizado pela Sicredi Campo Grande e o Sebrae/MS. Além da rodada haverá palestra sobre Inovação e Transformação no Ambiente de Negócios, com Claudio Forner, conselheiro do programa “O Aprendiz”.

O evento começa às 8 horas, no Hotel Deville Prime (Avenida Mato Grosso, 4250 - Carandá Bosque), as reuniões são pré-agendadas com empresas compradoras e vendedoras e tem como objetivo criar oportunidades e network. São poucas vagas e os interessados podem entrar em contato no telefone (67) 99247-7441.

Na dinâmica da rodada os empresários podem apresentar seus negócios durante 20 minutos e conhecer possíveis fornecedores. A primeira edição gerou mais de 1 milhão de reais em negócios e participaram 140 empresas. A rodada faz parte das ações previstas no Projeto de Desenvolvimento do Cooperativismo Financeiro para pequenos negócios do estado de Mato Grosso do Sul em parceria assinada entre as duas instituições em 2016.