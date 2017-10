Sicredi é 1º lugar em ranking da Broadcast

Da Redação com assessoria

“Broadcast Projeções Top 10 Básico” foi referente ao terceiro trimestre de 2017 - Reprodução/Internet

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – conquistou o primeiro lugar do ranking de projeções econômicas “Broadcast Projeções Top 10 Básico”, referente ao terceiro trimestre de 2017.

O ranking conta com 65 participantes, entre instituições financeiras e consultorias de todo país, que enviaram suas expectativas para inflação (IPCA e IGP-M), taxa Selic e dólar para o período entre julho e setembro. A lista contempla as instituições financeiras que realizaram projeções do cenário macroeconômico que mais se aproximam da realidade.

“Este reconhecimento demonstra o empenho dos profissionais do Sicredi em realizar projeções que auxiliem não só a nossa instituição, mas principalmente os nossos milhões de associados”, comenta o gerente de Análise Econômica, Pedro Ramos.

Para o último trimestre de 2017, a área econômica do Sicredi projeta um cenário de estabilidade, com juros baixos, inflação ainda controlada e taxa de câmbio próxima ao patamar atual.