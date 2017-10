Sicredi Centro-Sul MS tem mais dois associados premiados no sorteio do Seguro de Vida

O valor sorteado sofrerá dedução de impostos e tributos, conforme legislação vigente na época do sorteio. - Divulgação

A Sicredi Centro-Sul MS e a Icatu Seguros entregaram mais dois prêmios referente ao Seguro Mais em Vida. Os grandes sortudos pertencem a agência do Sicredi em Rio Brilhante e ganharam o valor de R$ 50 mil*. Os prêmios foram sorteados por meio da loteria federal, em que os associados concorrem com o número da apólice. Em todo o Brasil, o Sicredi já entregou R$ 41 milhões em prêmios como estes, só na Sicredi Centro-Sul MS o valor já passa dos R$ 870 mil.

Segundo o Diretor Executivo da Sicredi Centro-Sul MS, Giorgio Martins Bonato, além dos associados estarem protegidos por um seguro de qualidade ainda podem ganhar prêmios em dinheiro. “Isso mostra a força do Sicredi, que dispõe de vários produtos e serviços pensados especialmente para os nossos associados, promovendo o desenvolvimento da comunidade e da região”, ressalta o diretor.

O Sicredi tem soluções desenvolvidas especialmente para quem quer tranquilidade para aproveitar o melhor da vida e garantir a segurança que a família precisa. Com os Seguros de Vida Sicredi o associado tem benefícios para usufruir de coberturas e assistências diferenciadas que proporcionam proteção e comodidade para facilitar o dia a dia. E, além da cobertura tradicional, o segurado pode ganhar o equivalente ao seu capital segurado em vida, por meio de quatro sorteios mensais pela Loteria Federal, até R$ 200 mil*.

Os seguros para Pessoa Física contam com coberturas e serviços importantes aos associados, além de assistências específicas que garantem mais conforto e comodidade. Já os seguros de vida para Pessoa Jurídica contam com coberturas e serviços que se adaptam às necessidades das empresas e seus colaboradores. Entre as diversas possibilidades está o Sicredi Seguro Mais em Vida que traz como diferencial assistências e coberturas para serem utilizadas em vida, como a de diagnóstico de doenças graves.

* O valor sorteado sofrerá dedução de impostos e tributos, conforme legislação vigente na época do sorteio. Através das extrações da Loteria Federal realizados nos quatro últimos sábados de cada mês, os segurados concorrem com o número da sorte constante no seu certificado, entregue após a realização do seguro. O ganhador será o segurado que tiver o número da sorte igual à sequência numérica formada pelos últimos algarismos dos cinco primeiros prêmios da extração da Loteria Federal, verificados do primeiro ao quinto número.

Sobre a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 22 municípios da região sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados (5), Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante. Atualmente são mais de 69 mil associados atendidos pela Cooperativa.