Sicredi Centro-Sul MS reinaugura agência em Dourados

A Sicredi Centro-Sul MS – instituição financeira cooperativa – irá reinaugurar no próximo sábado, dia 25, às 8 horas, a agência centro Dourados em novo endereço, na avenida Weimar Gonçalves Torres esquina com a rua Melvin Jones. A mudança se deve à necessidade de ampliação da estrutura física, totalizando 2.041,26 m² divididos em 4 andares.

Os associados da agência passarão a contar com uma estrutura diferenciada. Ao todo, serão 20 mesas de atendimento e mais 12 caixas para maior agilidade e relacionamento com os usuários. Além disso, serão 12 caixas eletrônicos atendendo melhor o fluxo da comunidade. E, também, 34 vagas no estacionamento interno contribuindo para a mobilidade dos associados. Buscando a acessibilidade, a agência é adaptada para portadores de necessidades especiais com elevadores, caixas preferenciais e banheiros adequados.

Nas instalações, o térreo será voltado para atendimento ao associado em geral. O primeiro piso, atendimento a empresas e ao agronegócio. Já o segundo piso, será voltado a área administrativa e salas de treinamento para associados e colaboradores de toda Cooperativa. Por último, o terceiro piso será destinado ao arquivo interno.

Pensando no futuro do planeta, a Cooperativa adotou diversas medidas sustentáveis na edificação da nova estrutura. O novo prédio será totalmente adaptado para captação de água pluvial que será reaproveitada diminuindo o consumo de água potável. Visando a economia de energia elétrica, também foram instaladas 60 placas de energia solar, gerando energia limpa e renovável e contribuindo para o meio ambiente. Além disso, as instalações contam com amplas janelas e sistema de pele de vidro com proteção de raios UVA e UVB.

A Cooperativa também instalou coletores de lixo na via pública nas proximidades da agência contribuindo para a limpeza e o embelezamento da cidade. E o canteiro central da rua Melvin Jones foi revitalizado, conforme projeto elaborado pela prefeitura municipal, e recebeu novas mudas de ipês nativos, substituindo as árvores ali existentes.

Com a mudança de prédio, a Sicredi Centro-Sul MS busca estar mais próxima dos associados e da comunidade, disponibilizando estruturas adequadas e que prezam pelo bem-estar de todos. “O atendimento é um de nossos diferenciais. Nesta nova agência ofereceremos mais do que produtos e serviços, soluções que cooperam com a vida de cada um. É um presente para nós e para todos os nossos associados”, afirma a gerente da agência, Luciana Maria Rosa Marques.

A agência Dourados representa a história da Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS. Segundo o Presidente, Sadi Masiero, foi em 1989 que um grupo de agropecuaristas se reuniam para fundar a cooperativa de crédito, na época denominada Credidourada. “Foi um grande desafio, mas a crença no cooperativismo e a garra de grandes homens fizeram que a Cooperativa crescesse e se tornasse sólida construindo uma história de sucesso. Para nós, é a materializarão de um sonho, uma demonstração de solidez e boa gestão de todos estes anos.”

Segundo o vice-presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Edilson Antonio Lazzarini, graças aos pioneiros dos que acreditaram neste negócio, a Cooperativa foi crescendo e se solidificando. “Hoje, temos agências em 21 municípios. Só em Dourados são 5 pontos de atendimento. Crescemos muito e as nossas estruturas precisam crescer com a gente. Temos muito orgulho de devolver aos nossos associados uma agência desta magnitude, com capacidade de trazer mais conforto e comodidade.”

Atualmente, a agência Dourados conta com 6.776 associados. Em 2016, a agência registrou o resultado de R$ 13,2 milhões. As operações de crédito apontaram R$ 63 milhões e o recursos administrados passam de R$ 193 milhões. Este resultado coloca esta agência como a maior, não só da Sicredi Centro-Sul MS, mas também da Central Sicredi Brasil Central e reforça a necessidade de reestruturação do ambiente físico visando acompanhar o desenvolvimento dos associados, do município e da região em que está inserida.

