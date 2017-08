Sicredi Centro-Sul MS realiza palestra com Daniel Kroeff em Ponta Porã

A Sicredi Centro-Sul MS realizará uma grandiosa palestra com o professor, consultor e empresário, Daniel Kroeff. O evento será na próxima sexta-feira, dia 1 de setembro, às 19h, no Salão Paroquial da Igreja São José. A palestra será aberta ao público e para participar basta fazer a doação de 1kg de alimento não perecível que será revertida para instituições carentes do município.

Com o tema: “Desenvolvimento de Carreira e Sucesso Profissional”, Kroeff abordará, entre outros aspectos, os princípios fundamentais relacionados a felicidade no trabalho e as formas de gerenciá-los. O professor também estimulará o público a desenvolver competências como alta performance, relacionamento, capacidade de servir e atender, proatividade, comprometimento, disciplina, resiliência e empreendedorismo responsável.

Com foco no desenvolvimento da comunidade e de seus associados, segundo a gerente da agência do Sicredi Ponta Porã, Sueli Fernandes de Azevedo Almeida, a Cooperativa está trazendo mais uma palestra para o município. “Queremos convidar nossos associados e todo população, principalmente os jovens, para participarem junto com a gente”, ressalta a gerente.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, o objetivo do evento é agregar conhecimento e cooperar com toda a comunidade. “Levar informação aos nossos associados está na essência do cooperativismo. Quanto mais conhecimento tivermos, melhor realizaremos nossas atividades, assim cresceremos e, consequentemente, geraremos crescimento a todos que nos rodeiam.”

Palestrante

Daniel Kroeff de Araujo Corrêa é Pós Doutorando e Doutor em Administração com ênfase em Marketing/Estratégias Competitivas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PPGA/EA/UFRGS. Mestre em Administração com ênfase em Recursos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PPGA/EA/UFRGS. Graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.

Diretor da Excellence: Centro de excelência em marketing e gestão de pessoas. Experiências em consultoria, treinamento e desenvolvimento. Experiência profissional inclui cargos de direção, coordenação e liderança nas áreas de Marketing, Estratégia e Gestão de pessoas, desde 1996 até o presente momento. Professor dos MBA'S em Gestão Empresarial, Gestão de Marketing, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, Gestão de Negócios na Construção Civil e Gestão de Vendas na Fundação Getúlio Vargas.

