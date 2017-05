Sicredi Centro-Sul MS lança mega promoção e distribuirá R$ 268 mil em prêmios

Devido ao grande sucesso em 2016, a Sicredi Centro-Sul MS lança novamente a campanha promocional “Poupar e Viajar é Tudo de Bom”. Ao longo do ano, os associados, pessoas físicas e jurídicas, que realizarem depósitos em poupança e aplicações na Cooperativa concorrerão a 55 viagens, 52 para destinos nacionais e 3 para destinos internacionais. Ao todo, os prêmios somam R$ 268 mil e serão distribuídos em três sorteios durante o ano.

O período de participação da promoção inicia no dia 28 de abril e segue até o dia 30 de novembro. A primeira apuração acontecerá no dia 28 de julho, em que serão sorteadas 26 viagens com destinos nacionais no valor de R$ 4 mil cada, sendo uma para cada agência da Sicredi Centro-Sul MS. No segundo sorteio, que será realizado no dia 29 de setembro, também serão distribuídas 26 viagens nacionais, uma para cada agência. Já na última apuração, que ocorrerá no dia 16 de dezembro, serão sorteadas 3 viagens para destinos internacionais, no valor de R$ 20 mil cada, para todos os associados participantes da promoção.

Os prêmios são válidos somente para associados da Sicredi Centro-Sul MS. Segundo o Diretor Executivo da Cooperativa, Giorgio Martins Bonato, a grande aceitação dos associados na campanha durante o ano passado fez com o que a Cooperativa lançasse novamente a promoção este ano, só que ainda melhor. “Agora, são ainda mais chances para os nossos associados já que cada agência terá o seu próprio sorteio, dividido em dois momentos, e mais as viagens internacionais para toda Cooperativa. A data e o local da viagem ficam a critério de escolha dos ganhadores”, ressalta o diretor.

Para acumular cupons, os associados devem atender alguns critérios nas movimentações contempladas na ação. De acordo com o regulamento, os associados, pessoa física, têm direito a concorrer as viagens a cada R$ 3.000,00 mantidos na poupança dá direito a 1 cupom. A cada R$ 150,00 de depósitos em poupança o associado ganha 1 cupom e aplicações programadas de 12 parcelas de no mínimo R$ 100,00, valem 3 cupons. Se a aplicação for em depósito a prazo, a cada R$ 5.000,00 dá direito a 1 cupom e se a aplicação for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 1.000,00 cada parcela, vale 3 cupons.

Já os associados pessoas jurídicas garantem seus cupons a cada aplicação em depósito a prazo de R$ 10.000,00, que vale 1 cupom. Se a aplicação em depósito a prazo for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 2.000,00, o associado tem direito a 3 cupons. Os cupons são cumulativos, mas só serão considerados válidos os depósitos e as aplicações realizados e mantidos até a data de cada sorteio.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, além de incentivar os associados a pouparem e contribuir com a realização de um sonho, com a promoção a Cooperativa está indo de encontro ao fortalecimento do cooperativismo. “Queremos estimular os associados que aplicam seus recursos na Cooperativa com a distribuição de prêmios. Assim, reforçamos os vínculos com as pessoas que acreditam no Sicredi e fomentamos recursos para incentivar outras linhas de investimento, como o crédito rural”, afirma o presidente.

Para participar da promoção é necessário a apresentação do comprovante de operação a um colaborador na agência do Sicredi. O associado deve ainda responder corretamente à pergunta “Qual instituição financeira te leva para conhecer o mundo?”. O regulamento completo está disponível nas agências e também no site www.poupareviajaretudodebom.com.br. A promoção está aprovada sob o Certificado de Autorização 06/0056/2017.

