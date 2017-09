Sicredi Centro-Sul MS irá sortear 26 viagens para associados

No dia 29 de setembro, a Cooperativa irá realizar a apuração de mais 26 viagens com destinos nacionais no valor de R$ 4 mil cada / Divulgação

Desde de abril, a Sicredi Centro-Sul MS realiza a campanha promocional “Poupar e Viajar é Tudo de Bom”, e o próximo sorteio está chegando. No dia 29 de setembro, a Cooperativa irá realizar a apuração de mais 26 viagens com destinos nacionais no valor de R$ 4 mil cada, sendo uma para cada agência da Sicredi Centro-Sul MS. Além deste, ainda terá mais uma apuração no dia 16 de dezembro, em que serão sorteadas 3 viagens para destinos internacionais, no valor de R$ 20 mil cada, para todos os associados participantes da promoção. O período de participação da promoção iniciou no dia 28 de abril e segue até o dia 30 de novembro.

Os prêmios são válidos somente para associados da Sicredi Centro-Sul MS. Para acumular cupons, os associados devem atender alguns critérios nas movimentações contempladas na ação. De acordo com o regulamento, os associados, pessoa física, têm direito a concorrer as viagens a cada R$ 3.000,00 mantidos na poupança dá direito a 1 cupom. A cada R$ 150,00 de depósitos em poupança o associado ganha 1 cupom e aplicações programadas de 12 parcelas de no mínimo R$ 100,00, valem 3 cupons. Se a aplicação for em depósito a prazo, a cada R$ 5.000,00 dá direito a 1 cupom e se a aplicação for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 1.000,00 cada parcela, vale 3 cupons.

Já os associados pessoas jurídicas garantem seus cupons a cada aplicação em depósito a prazo de R$ 10.000,00, que vale 1 cupom. Se a aplicação em depósito a prazo for programada em 12 parcelas de no mínimo R$ 2.000,00, o associado tem direito a 3 cupons. Os cupons são cumulativos, mas só serão considerados válidos os depósitos e as aplicações realizados e mantidos até a data de cada sorteio.

Para participar da promoção é necessário a apresentação do comprovante de operação a um colaborador na agência do Sicredi. O associado deve ainda responder corretamente à pergunta “Qual instituição financeira te leva para conhecer o mundo?”. O regulamento completo está disponível nas agências e também no site www.poupareviajaretudodebom.com.br. A promoção está aprovada sob o Certificado de Autorização 06/0056/2017.

Ganhadores

No primeiro sorteio, realizado no dia 28 de julho, a Cooperativa distribuiu 26 viagens para associados da Cooperativa. Os grandes sortudos foram: Adilson Vicini, Amelia Gomes Guazina, Arlindo Perrtti Galavea, Celso Antonio Leli, Cleusa Maria Machado Anesi, Dercio Souza, Ednelson Pelegrinelli, Fabiana Fuliotto, João Batista Rodrigues Cristaldo da Silva, João Serafino Cordeiro, José Milton Dias da Silva, Jucelia Froes Bessa, Laura Luisa Avila Praconi, Leonizio da Silva Piveta, Manoel Queiros Silva, Marcio Cesar dos Santos da Silva, Marco Antonio Silveira Pinto, Maria Aparecida Rezek Albuquerque, Maria Luiza Guerreiro, Marina Matias de Arruda Luiz, Marisa Yuri Fujji de Luci, Petrona Leite da Silva, Raimunda Nunes da Rocha, Ricardo Willian Gonçalves Cunha, Terezinha Aparecida dos Santos e Wanderley Carlos Guerreiro

