Sicredi Centro-Sul MS inaugura agência em Eldorado

A Sicredi Centro-Sul MS - instituição financeira cooperativa - irá inaugurar neste sábado, dia 8, a mais nova agência do Sicredi, desta vez no município de Eldorado (MS). Este será o 26º ponto de atendimento da Cooperativa e colocará à disposição da comunidade produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas que carregam os valores do cooperativismo com soluções pensadas para gerar o crescimento de toda a região.

Com 288,37 m² e localizada na av. Brasil, 1184, em frente a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, as estruturas irão oferecer todo conforto e comodidade para o melhor relacionamento com os associados e a comunidade. A agência contará com sete colaboradores, três caixas eletrônicos, quatro mesas para atendimento e dois caixas para maior relacionamento e agilidade com o associado.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, o planejamento estratégico abrange a expansão para os municípios da área de atuação levando o Sicredi para estas regiões. “O crescimento da Cooperativa ocorre graças a credibilidade e confiança dos associados em acreditarem em uma instituição financeira de todos. Temos prazer em poder levar o cooperativismo para mais próximo das pessoas”, afirma o presidente.

Com a mais nova agência do Sicredi em Eldorado, segundo o Diretor Executivo da Sicredi Centro-Sul MS, Giorgio Martins Bonato, a comunidade terá mais uma opção para realizar as suas necessidades financeiras. “Um portfólio completo de produtos e serviços da Cooperativa estarão à disposição dos associados e da comunidade, que poderão realizar aberturas de contas, operações de crédito, consórcios, seguros, previdência e investimentos, além dos canais de autoatendimento,” pontua o diretor.

Inauguração

A grande festa de inauguração acontecerá no sábado, dia 8, em frente a agência, na av. Brasil, 1184. Na programação terá a cerimônia de inauguração às 9 horas e, em segundo momento, um grandioso show com a dupla Tostão e Guarany, às 21 horas. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada para prestigiar e conhecer um jeito novo de cuidar da sua vida financeira.

