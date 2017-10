Sicredi Centro-Sul MS faz doação a Rede Feminina de Combate ao Câncer

Reforçando os princípios do cooperativismo, buscando se aproximar cada vez mais da sociedade que está inserida e em alusão ao Outubro Rosa, a agência Água Boa em Dourados da Sicredi Centro-Sul MS, entregou 8 camas hospitalares a Rede Feminina de Combate ao Câncer “Valderez Oliveira” de Dourados que serão utilizadas na casa de apoio onde vários pacientes de Dourados e região se hospedam para aguardar a realização do tratamento.

Participaram da entrega o presidente da Sicredi Centro-Sul MS Sadi Masiero, o Diretor Executivo Giorgio Martins Bonato, o gerente da agência Água Boa Gustavo de Lázari Mendes, os coordenadores de núcleo Cícero José Rosa e Denis Pava Viegas. As doações foram recebidas pela presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Dourados Neuza Maria de Freitas, demais representantes da Rede e parceiros da Provital – Produtos de Saúde.

A doação, além de levar mais qualidade e conforto para as pessoas que estão precisando de assistência, mostra que o cooperativismo vai muito além de uma alternativa para o desenvolvimento econômico e uma instituição financeira, e sim que possui o seu ideal solidário, de respeito e zelo pela vida. A contribuição da agência do Sicredi é proveniente de recursos do Fundo Social, que é formado em deliberação na assembleia geral e calculado com base nas sobras da Cooperativa relativos ao exercício anterior.

De acordo com o gerente da agência Água Boa em Dourados, Gustavo de Lázari Mendes, a Cooperativa é parceira de ações que desenvolvam o bem-estar e o zelo da vida dos membros da comunidade. “Temos em nossa essência a cooperação e a preocupação com a comunidade e a região. Contribuir com ações sociais como esta enfatiza que o Sicredi é uma instituição feita de pessoas e para pessoas”, afirma o gerente.