Cooperativa entrega cestas básicas para famílias carentes de Dourados

Sicredi Centro-Sul MS em Dourados realizou uma grande arrecadação de cestas básicas entre os associados e colaboradores com o objetivo de contribuir com o final de ano de diversas famílias carentes do município - Divulgação

Encerrando mais um ano de conquistas e realizações, a agência Integração da Sicredi Centro-Sul MS em Dourados realizou uma grande arrecadação de cestas básicas entre os associados e colaboradores com o objetivo de contribuir com o final de ano de diversas famílias carentes do município. Ao todo, foram arrecadadas 644 cestas básicas.

As entregas das doações foram realizadas na Vila São Brás através da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e no Jardim Maracanã através da Paróquia Santa Teresinha, as famílias foram cadastradas com a ajuda dos Vicentinos e coordenação do Padre Marcos. Também receberam doações a Vila São Pedro através do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e ainda a Associação dos Doentes Renais Crônicos e Transplantados de Dourados.

A gerente da agência e idealizadora da ação, Vanira Carolina Karling Diniz, conta que este já é o terceiro ano que organizam as arrecadações e doações e que está se tornando uma tradição de fim de ano entre os associados e colaboradores da agência. “Nos últimos anos superamos nossas metas de arrecadações e neste ano não foi diferente. Muitas pessoas nos procuram para fazer as doações”, relata a gerente.

“É muito gratificante ver o sorriso no rosto das pessoas, tanto daqueles que contribuem e, principalmente, daqueles que sabem que a cesta faz a diferença na mesa da família na noite de Natal. O agradecimento especial vai para todos os nossos associados, empresas e colaboradores que contribuíram com a nossa ideia de fazer o bem e ajudar o próximo”, finaliza a gerente.

Segundo o diretor de operações da Sicredi Centro-Sul MS, Antonio Carlos Peres, a Cooperativa preza por ações que envolvam a comunidade e tragam bem-estar ao próximo. “Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade e a nossa Cooperativa é, por essência, uma instituição da comunidade. Contribuir com ações sociais como esta enfatiza que o Sicredi é uma instituição feita de pessoas e para pessoas. Agradeço todos que contribuíram com esta ação e parabenizo a agência Integração pela iniciativa,” ressalta o diretor.