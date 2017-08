Sicredi Centro-Sul MS entrega cartilhas educativas a OAB de Dourados

Com o objetivo de contribuir cada vez mais com a sociedade que está inserida e reforçando o 7º princípio do cooperativismo “Interesse pela comunidade”, a Sicredi Centro-Sul MS, por meio da agência Dourados/Centro, realizou mais uma entrega proveniente dos recursos do Fundo Social. Desta vez, foram entregues 5 mil cartilhas educativas a 4ª Subseção da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul), que serão distribuídas aos alunos, pais e professores nas escolas de Dourados.

Participaram da entrega a gerente da agência Luciana Maria Rosa, os gerentes de negócios Wandercleison Santos e Lilian Matoso, o coordenador de núcleo Roger Canova, o presidente da 4ª Subseção da OAB/MS, Fernando Bonfin Duque Estrada, a vice-presidente, Cristine Albanez Joaquim Ricci, e a conselheira e idealizadora da cartilha, Luciana Ramires Fernandes Magalhães.

O presidente da 4ª Subseção da OAB/MS, Fernando Bonfin Duque Estrada, ressaltou a importância de contribuir para a formação intelectual, moral e ética dos jovens douradenses. “Precisamos estar atentos e cooperar com a educação dos adolescentes, principalmente nos princípios basilares da família, amor, respeito, cuidado moral e ética. Agradecemos a Cooperativa Sicredi por sempre ser parceira e atender nossos projetos.”

De acordo com a conselheira e idealizadora da cartilha Luciana Ramires Fernandes Magalhães, as cartilhas serão distribuídas após palestras educativas sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) nas escolas de Dourados. “A distribuição será efetivada pelos membros e palestrantes da Comissão da Criança e do Adolescente da 4ª Subseção da OAB/MS e os professores poderão, inclusive, utilizar a cartilha em aulas sobre o ECA junto aos alunos”, salienta.

Segundo a gerente da agência, Luciana Maria Rosa, a entrega é proveniente de recursos do Fundo Social, que é formado em deliberação na assembleia geral e calculado com base nas sobras da Cooperativa relativos ao exercício anterior. “Somos parceiros de ações que desenvolvam o bem-estar da comunidade. Temos em nossa essência a cooperação e a preocupação com a comunidade”, afirma a gerente.

