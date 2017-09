Sicoob participa do ranking da revista Melhores da Dinheiro 2017

O Sicoob, maior sistema de cooperativa financeira do Brasil, está no ranking que reúne as 1000 maiores empresas brasileiras em 28 setores da economia, ocupando a 53ª posição. O prêmio As Melhores da Dinheiro 2017 é baseado na receita líquida das empresas por setor.

“Fazer parte do ranking demonstra que o Sicoob reúne as melhores práticas no que diz respeito à responsabilidade social, eficiência, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, que são a base da governança corporativa, além de inovação e qualidade, que também respaldam a nossa atuação”, declara Henrique Castilhano Vilares, presidente do Sicoob.

O Sicoob e as outras empresas premiadas neste ano estão destacadas no anuário da Dinheiro, que apresenta também uma análise econômica dos setores avaliados, com tendências e projeções, além da lista dos motivos por trás do sucesso das vencedoras.

Melhores da Dinheiro

Na lista das Melhores da Dinheiro, as empresas são comparadas com as suas concorrentes do mesmo setor e listadas conforme a pontuação obtida a partir da metodologia do prêmio.

Além das escolhas setoriais, são premiadas também seis companhias que tiveram as melhores práticas de gestão financeira, governança corporativa, responsabilidade social, recursos humanos e inovação e qualidade.

Sobre o Sicoob – O Sistema de Cooperativas Financeira do Brasil, Sicoob, possui 3,7 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por 476 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas de: cartões, consórcios, DTVM, seguradora, previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a sexta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 2,6 mil pontos de atendimento. As cooperativas inseridas no Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

