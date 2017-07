Sicoob é palestrante na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito 2017

A viagem à conferência faz parte do “Projeto de Intercâmbio Internacional e Visitas Técnicas” estruturado pela Universidade Sicoob e coordenado pela área de planejamento estratégico do Sicoob Confederação, que promove a formação dos dirigentes e conselhei / Divulgação

Bancoob e Sicoob Confederação - participará da Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito, promovida pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (Woccu), em Viena na Áustria. Esse é o primeiro ano em que dirigentes do Sicoob/Bancoob participam não só como convidados, mas como palestrantes dentro da programação do evento.

As palestras realizadas pelo Sicoob aos gestores de cooperativas de crédito que estarão no evento abordarão os seguintes temas:

Colaboração e intercooperação por meio da Tecnologia, alinhadas ao crescimento das cooperativas, com Edson Rodrigues Lisboa Junior

Economia Colaborativa Aumentada - Perspectiva dos Bancos Cooperativos com: Fotis Filippopoulous, Andrea Karner e Marco Aurelio Almada

A viagem à conferência faz parte do “Projeto de Intercâmbio Internacional e Visitas Técnicas” estruturado pela Universidade Sicoob e coordenado pela área de planejamento estratégico do Sicoob Confederação, que promove a formação dos dirigentes e conselheiros por meio da participação em eventos cooperativistas.

O encontro visa incentivar a troca de informações, o aprendizado colaborativo e expor as melhores práticas do cooperativismo de crédito mundial a fim de proporcionar o crescimento da organização e dos líderes envolvidos. Por esse motivo seu maior público são as cooperativas financeiras e associações.

Sobre o Woccu

O Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (Woccu) é um organismo de defesa dos interesses das cooperativas em todo o mundo, presente nos cinco continentes com atuação global. Ele promove o desenvolvimento autossustentável das cooperativas financeiras ao redor do mundo para capacitar as pessoas por meio do acesso à alta qualidade de serviços financeiros acessíveis. O Woccu é defensor do sistema de cooperativa de crédito global e trabalha com os governos nacionais para melhorar a legislação e regulamentação. Seus programas de assistência técnica introduzem novas ferramentas e tecnologias para fortalecer o desempenho financeiro das cooperativas de crédito e aumentar a sua divulgação.

Para mais informações sobre a Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito: http://www.wcucvienna2017.org/

