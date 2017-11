Sicília realiza eleições regionais

Mais de 4,6 milhões de eleitores na Sicília devem participar de eleições neste domingo, para escolher um novo governador regional, na última votação importante antes das eleições nacionais, no início do próximo ano.

Apesar de cinco candidatos estarem na disputa, pesquisas indicam que de fato concorrem Nello Musumeci, de centro-direita, e Giancarlo Cancelleri, do Movimento Cinco Estrelas. Os partidos dos dois concorrentes esperam que uma vitória lhes dê impulso para a corrida nacional.

Por medo de adulteração de votos, o Ministério do Interior em Roma ordenou que nenhum voto seja contado até segunda-feira de manhã.

Uma vitória de Musumeci restauraria a ordem política tradicional da ilha, após quatro anos de administração de centro-esquerda. Por outro lado, uma vitória do Movimento Cinco Estrelas levaria o partido populista à sua primeiro administração regional, sendo que envolve uma história complicada, com atraso no crescimento econômico, alto desemprego juvenil e marcada pela cultura da máfia.