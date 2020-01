Investimento em pesquisa potencializa agronegócio e safra de soja deve superar 10 milhões de toneladas em MS

Feira acontece de 22 a 24 de janeiro, em Maracaju, e contará com Encontro de Jovens da Agropecuária, ATeG Horticultura e amplo atendimento a produtores.

Mato Grosso do Sul deve registrar neste ano mais uma produção recorde de soja. Projeções do Governo do Estado indicam que a safra 2019/2020 da oleaginosa deve superar os 10 milhões de toneladas. Os números foram destacados pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (22) em Maracaju, durante abertura do Showtec – umas das maiores feiras brasileiras de tecnologia para o Agro.

“A estiagem do ano passado fez com que tivéssemos uma perda de mais de 1,2 milhão de toneladas na produção e afetou muito a produtividade. Mas este ano a expectativa é muito boa. Nós tivemos a expansão da área plantada, que chegou a 3,180 milhões de hectares em todas as regiões de Mato Grosso do Sul”, comemorou o governador.

Para Reinaldo Azambuja, a atuação do poder público tem papel fundamental no desenvolvimento da agropecuária. Segundo ele, nos últimos cinco anos (2015/2019) foram investidos mais de R$ 8,7 milhões de recursos estaduais em atividades de inovação e tecnologia da Fundação MS, que realiza o Showtec. “Só em 2019 foram R$ 1,8 milhão para potencializar experimentos e novas tecnologias que dão segurança para a produção e aumento da produtividade”, disse.

A feira tecnológica de Maracaju que já entrou para o calendário de eventos do Agro no País é referência, pois difunde tecnologias e fortalece o ambiente técnico científico. O evento aproxima o produtor rural de soluções tecnológicas para o campo, visando o aumento da qualidade da produção. Este ano são 124 empresas participantes do Showtec.

Presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi destacou que o incentivo que o governo estadual dá para a pesquisa dentro Agro é primordial para o difusão das pesquisas relacionadas a soja e ao milho. “E como são aportados recursos públicos, os resultados desses estudos estão disponíveis para todos os produtores. O acesso é livre e tem impacto democrático no setor”, ressaltou.

No site da Fundação é possível buscar por todas as pesquisas. Os trabalhos são voltados para o desenvolvimento tecnológico do agronegócio em ações de adubação, plantio direto, variedades de grãos mais resistentes e herbicidas e fungicidas que protegem a lavoura das pragas.

Showtec

A feira de tecnologia acontece entre 22 e 24 de janeiro em Maracaju, reunindo as maiores empresas e os lançamentos mais importantes para o agro nacional. Também participaram da abertura do evento os secretários estaduais Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Pedro Chaves (Articulação de MS no Distrito Federal); a senadora Soraya Thronicke; o deputado estadual Gerson Claro; o prefeito de Maracaju, Maurilio Azambuja; e o presidente da Famasul, Maurício Saito.