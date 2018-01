Showtec começa dia 17 e tem participação da Copasul

O Showtec é uma feira de tecnologias, considerada uma das maiores do segmento da agricultura e agropecuária do Brasil e acontece nos dias 17, 18 e 19 de janeiro em Maracaju. - Divulgação

Pelo terceiro ano consecutivo, a Copasul apresentará na feira o seu projeto para irrigação, através da parceria com a Valmont, fabricante do Pivô Central Valley, maior rede de revendas do mercado nacional.

Quem visitar o estande da Copasul poderá conhecer de perto o funcionamento de um pivô, que estará em exposição no local. O projeto da Cooperativa e da Valley oferece a melhor solução em sistema de irrigação, desde o desenvolvimento do projeto, acompanhamento dos trâmites junto aos processos ambientais, montagem e assistência técnica, entre outros benefícios.

O Showtec é uma feira de tecnologias, considerada uma das maiores do segmento da agricultura e agropecuária do Brasil e acontece nos dias 17, 18 e 19 de janeiro em Maracaju. Uma das novidades para esta edição é a certificação de compensação de carbono por meio do plantio de árvores nativas. Na prática, as emissões de carbono geradas pela organização e realização do evento serão anuladas com plantio de árvores nativas na Serra da Bodoquena. A feira de tecnologias abordará, de forma especial, a gestão e inovação no Agro, por meio de um painel específico com palestras e debates sobre sistemas de gestão aplicados ao agronegócio, e também sobre gestão e riscos dentro do setor.

Em sua programação, o Showtec prevê, ainda, palestras sobre estoque de carbono do solo e produtividade agrícola e estruturação física e química do solo por meio da integração de sistemas. Também estarão em pauta os principais desafios para a cultura de soja e milho safrinha, cana de açúcar, pequenos negócios rurais, conservação e manejo de solos, entre outros temas voltados para a agricultura, bem como mostras de implementos agrícolas e maquinários.