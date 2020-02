Showpet e CCZ promovem evento de Carnaval para cães de todas as raças

O evento é para todos os cachorros que sejam sociáveis com pessoas e outros pets, e que estejam com vacinas e vermifugação em dia - Foto: Divulgação/Assessoria

A 4ª Edição da Show Pet Brasil, com apoio da Prefeitura de Campo Grande, realiza neste sábado (29) um evento pós-Carnaval diferente, voltado para cães de todas as raças e seus proprietários. O “Enterro dos Ossinhos” será realizado na Praça do Rádio, das 16h às 20h, e terá diversas programações como gincana para os pets, bate-papo com a veterinária Rafaela Azuaga, concurso de fantasias, agility, sorteio de brindes e muito mais.

“O ‘Enterro dos Ossinhos’ surgiu com o intuito de confraternizar os pets de uma forma diferente, criando momentos que proporcionem entretenimento, conteúdo e muita diversão”, explica Leandro Reis, um dos organizadores da Show Pet Brasil. O evento é para todos os cachorros que sejam sociáveis com pessoas e outros pets, e que estejam com vacinas e vermifugação em dia. Os responsáveis poderão levar cadeiras, toalhas, cangas e ficar à vontade para aproveitar a tarde com seus bichinhos na Praça.

Haverá espaço kids e uma área com food trucks para alimentação. Outro destaque é a Feirinha de Adoção do CCZ - Centro de Controle de Zoonoses, com filhotes de cães e gatos disponíveis para adoção responsável. “Eventos como esse são muito importantes, pois além de aumentar o número de adoções dão uma visibilidade maior ao órgão”, comenta Elizangela Santana, gerente do serviço de educação e saúde do CCZ. Quem quiser levar um novo amigo para casa precisa apresentar documentos pessoais no ato da adoção.