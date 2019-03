Show Um Canto das Mulheres acontece na Praça do Rádio Clube nesta sexta-feira

canto as mulheres

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Semu (Subsecretaria de Políticas para a Mulher), e da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com Apoio Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Secid (Subsecretaria Especial da Cidadania) promovem nesta sexta-feira (29), a partir das 18 horas, o show “Um Canto às Mulheres”, em homenagem especial ao Mês das Mulheres. O Show será animado pelo grupo de pagode “Só Por Elas”.

A Subsecretaria de Políticas para Mulher, Carla Stefanini destaca que é mais um evento, no mês de março, alusivo ao Dia Internacional da Mulher.

“O dia 8 de Março é um marco histórico que registra o resultado de uma série de lutas e reivindicações das mulheres que teve início em meados do século XIX, tendo como propósito a melhoria nas condições de trabalho e a garantia dos seus direitos sociais e políticos, sobretudo o do voto”, destaca Carla.

Serviço:

Evento: Um Canto às Mulheres

Local: Praça do Rádio Clube de Campo Grande

Horário: À partir das 18 horas

Dia: Sexta-feira (29)

Realização: Prefeitura de Campo Grande; Semu (Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres), Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo); Apoio Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Secid (Subsecretaria Especial da Cidadania)