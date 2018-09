Em virtude das fortes chuvas em Campo Grande, o show do cantor de pagode Thiaguinho, foi adiado - Divulgação

Em virtude das fortes chuvas em Campo Grande, o show do cantor de pagode Thiaguinho, previsto para a hoje (16), foi adiado. A organização do evento adiou a apresentação para o dia 22 de setembro, a partir das 14:00 horas, no Parque das Nações Indígenas.



Os ingressos já adquiridos continuam valendo para a nova data.