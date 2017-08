Show de Altemar Dutra Jr. encerra noite festiva dos 118 anos de Campo Grande

Um céu de brigadeiro se formou na noite desse sábado, dia 26 de agosto, para abrilhantar ainda mais o show do cantor Altemar Dutra Jr., na Praça do Rádio Clube.

Fãs de diversas idades prestigiaram as músicas românticas em um repertório de quase 30 canções, que durou mais de uma hora de show.

“Amo todas as canções dele, acompanhei o trabalho do pai dele e praticamente o vi nascer. Chegar perto dele me encheu de emoção”, comenta Ana Luiza dos Reis, de 69 anos, que após a apresentação de Altemar levou para casa um CD autografado pelo ídolo.

Outra fã, Ilma Tavares, 69, tirou foto com Altemar e fez questão de levar uma toalha pequena dada a ela pelo cantor anos atrás durante um show.

“Guardo tudo com muito carinho, sou chorona e vê-lo hoje mexeu comigo. Acompanhei o trabalho do pai dele, tenho o primeiro CD e hoje sei todas as canções do Altemar Junior”, detalhou.

O cantor subiu ao palco por volta das 20h30 e distribuiu simpatia e canções memoráveis.

“Eu estava ansioso para voltar a cantar em Campo Grande. Subi neste palco já umas três vezes durante minha carreira e sempre sou bem acolhido pelo público campo-grandense”, disse Altemar Souza Jr.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a apresentação do cantor fechou com chave de ouro as festividades do dia 26 de agosto.

“Desde cedo estamos em festa, celebrando os 118 anos da cidade e entregando de presente para a população o show de Altemar pelo projeto Canta Campo Grande”, concluiu a titular da pasta, Nilde Brun.

