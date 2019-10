Show com a banda Sambô abre as comemorações da Semana do Servidor

Campo Grande (MS) – Para celebrar o Dia do Servidor Público – 28 de outubro -, o Governo do Estado fará uma programação especial entre 14 e 26 de outubro, voltada especialmente aos funcionários públicos vinculados aos órgãos, fundações e autarquias. A programação terá início na segunda-feira (14.10), 17h30 com show da banda Sambô no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Formada na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a banda mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o Pop que resultam em um estilo próprio a que deram o nome de “Rock Samba”. Além disso, a banda se tornou conhecida inicialmente por interpretar versões covers de artista nacionais e internacionais com instrumentes típicos de uma roda de samba.

O show será totalmente gratuito, mas as inscrições são limitadas. Para se inscrever, o servidor poderá acessar o www.inscricaoeventos.ms.gov.br. A inscrição é individual, por servidor. A organização do evento está a cargo do Escritório de Gestão Política da Capital, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD). A ação é uma parceria da administração estadual com diversas empresas e instituições prestadoras de serviço.

Durante o evento será apresentado o cronograma de atividades para o servidor. O evento é mais uma oportunidade de aproximar os servidores e promover um momento de integração, em que se estimule o espírito de coletividade fato que se reflete diretamente na prestação dos serviços públicos ao cidadão.

Rejane Monteiro – Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

Foto: Divulgação