Shoppings da Capital sofrem novas alterações no horário de funcionamento

O único que manteve seu horário foi Pátio Central Shopping que desde e o primeiro decreto seu atendimento tem ocorrido de segunda a sábado das 9h às 18h. - ( Foto: Divulgação Shopping Norte Sul Plaza)

Com o novo toque de recolher decretado terça-feira (7) em alteração extra do Diário Oficial de Campo Grande, com validade de 12 dias, shoppings da Capital tem novo horário de funcionamento. O único que manteve seu horário foi Pátio Central Shopping que desde e o primeiro decreto atende de segunda a sábado das 9h às 18h.

Os shoppings Campo Grande, localizado na Av. Afonso Pena, 4909, bairro Santa Fé, Bosque dos Ipês na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados e Norte e Sul Plaza no endereço Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300, Jockey Club mantém seus horários de funcionamento das 11h às 19h.